Суд арестовал еще двоих обвиняемых в мошенничестве при поставке бронежилетов
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения еще двум представителям руководства ООО «ГК "Пикет"», которых обвиняют в мошенничестве при поставке бронежилетов для российской армии. Они будут находиться под стражей до 3 июня, пишет ТАСС со ссылкой на постановления суда.
Ранее на этой неделе суд арестовал директора «ГК "Пикет"» Андрея Есипова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны. Как писал «Коммерсантъ», сумма ущерба оценивается в 2 млрд руб.
В поставке некачественной амуниции для военных в зоне специальной военной операции также обвиняют начальника службы безопасности предприятия Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову. Оба по решению суда будут находиться под стражей до 3 июня 2024 г. В постановлении суда об аресте Антоновой сказано, что она может скрыться от предварительного следствия и суда, поскольку знает данные о «личностях очевидцев ее преступной деятельности и членов организованной группы, в том числе не установленных до настоящего времени», и может оказать давление на них. Вину все трое не признают, указывает ТАСС.
Уголовное дело было возбуждено 3 апреля в Главном следственном управлении СК России, уже 4 апреля Есипов был задержан. Обвиняемый говорил, по данным «Коммерсанта», что все 20 000 бронижелетов и «плитников», предусмотренные контрактом, были поставлены в адрес одной из войсковых частей. Проведенная там экспертиза подтвердила качество продукции. Следствие же утверждало, что заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта. В основу дела, по словам Есипова, легли данные, представленные экс-менеджерами «Пикета», которые были уличены в крупных хищениях и уволены. Против них позднее было возбуждено уголовное дело. После они якобы потребовали компенсацию в размере 300 млн руб. и стали угрожать ему самому уголовным преследованием.
«ГК "Пикет"» была зарегистрирована в 2001 г. и занимается строительством, реконструкцией зданий в Московском регионе, а также поставкой тактического снаряжения и вооружения, включая квадрокоптеры и средства связи.