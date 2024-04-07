Суд арестовал еще двоих обвиняемых в мошенничестве при поставке бронежилетов

Уголовное дело было возбуждено 3 апреля в Главном следственном управлении СК России, уже 4 апреля Есипов был задержан. Обвиняемый говорил, по данным «Коммерсанта», что все 20 000 бронижелетов и «плитников», предусмотренные контрактом, были поставлены в адрес одной из войсковых частей. Проведенная там экспертиза подтвердила качество продукции. Следствие же утверждало, что заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта. В основу дела, по словам Есипова, легли данные, представленные экс-менеджерами «Пикета», которые были уличены в крупных хищениях и уволены. Против них позднее было возбуждено уголовное дело. После они якобы потребовали компенсацию в размере 300 млн руб. и стали угрожать ему самому уголовным преследованием.