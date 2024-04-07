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Суд арестовал еще двоих обвиняемых в мошенничестве при поставке бронежилетов

Ведомости

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения еще двум представителям руководства ООО «ГК "Пикет"», которых обвиняют в мошенничестве при поставке бронежилетов для российской армии. Они будут находиться под стражей до 3 июня, пишет ТАСС со ссылкой на постановления суда.

Ранее на этой неделе суд арестовал директора «ГК "Пикет"» Андрея Есипова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны. Как писал «Коммерсантъ», сумма ущерба оценивается в 2 млрд руб.

В поставке некачественной амуниции для военных в зоне специальной военной операции также обвиняют начальника службы безопасности предприятия Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову. Оба по решению суда будут находиться под стражей до 3 июня 2024 г. В постановлении суда об аресте Антоновой сказано, что она может скрыться от предварительного следствия и суда, поскольку знает данные о «личностях очевидцев ее преступной деятельности и членов организованной группы, в том числе не установленных до настоящего времени», и может оказать давление на них. Вину все трое не признают, указывает ТАСС.

Уголовное дело было возбуждено 3 апреля в Главном следственном управлении СК России, уже 4 апреля Есипов был задержан. Обвиняемый говорил, по данным «Коммерсанта», что все 20 000 бронижелетов и «плитников», предусмотренные контрактом, были поставлены в адрес одной из войсковых частей. Проведенная там экспертиза подтвердила качество продукции. Следствие же утверждало, что заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта. В основу дела, по словам Есипова, легли данные, представленные экс-менеджерами «Пикета», которые были уличены в крупных хищениях и уволены. Против них позднее было возбуждено уголовное дело. После они якобы потребовали компенсацию в размере 300 млн руб. и стали угрожать ему самому уголовным преследованием.

«ГК "Пикет"» была зарегистрирована в 2001 г. и занимается строительством, реконструкцией зданий в Московском регионе, а также поставкой тактического снаряжения и вооружения, включая квадрокоптеры и средства связи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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