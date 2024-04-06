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Поставщика бронежилетов для ВС РФ обвинили в мошенничестве на 2 млрд рублей

Ведомости

Генеральный директор ООО «ГК Пикет» Андрей Есипов был арестован Басманным судом Москвы по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны, следует из материалов картотеки суда. Как пишет «Коммерсантъ», сумма ущерба оценивается в 2 млрд руб.

Уголовное дело было возбуждено 3 апреля в Главном следственном управлении СК России, уже 4 апреля Есипов был задержан. Сам Есипов настаивает на своей невиновности и сфабрикованности дела, говорится в материалах суда.

Обвиняемый подчеркнул, по данным «Коммерсанта», что все 20 000 бронижелетов и «плитников», предусмотренные контрактом, были поставлены в адрес одной из войсковых частей. Проведенная там экспертиза подтвердила качество продукции. Следствие же утверждает, что заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта. В основу дела, по словам Есипова, легли данные, представленные экс-менеджерами «Пикета», которые были уличены в крупных хищениях и уволены. Против них позднее было возбуждено уголовное дело. После они якобы потребовали компенсацию в размере 300 млн руб. и стали угрожать ему самому уголовным преследованием.

«ГК Пикет» была зарегистрирована в 2001 г. и занимается строительством, реконструкцией зданий в Московском регионе, а также поставкой тактического снаряжения и вооружения, включая квадрокоптеры и средства связи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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