Поставщика бронежилетов для ВС РФ обвинили в мошенничестве на 2 млрд рублей
Генеральный директор ООО «ГК Пикет» Андрей Есипов был арестован Басманным судом Москвы по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны, следует из материалов картотеки суда. Как пишет «Коммерсантъ», сумма ущерба оценивается в 2 млрд руб.
Уголовное дело было возбуждено 3 апреля в Главном следственном управлении СК России, уже 4 апреля Есипов был задержан. Сам Есипов настаивает на своей невиновности и сфабрикованности дела, говорится в материалах суда.
Обвиняемый подчеркнул, по данным «Коммерсанта», что все 20 000 бронижелетов и «плитников», предусмотренные контрактом, были поставлены в адрес одной из войсковых частей. Проведенная там экспертиза подтвердила качество продукции. Следствие же утверждает, что заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта. В основу дела, по словам Есипова, легли данные, представленные экс-менеджерами «Пикета», которые были уличены в крупных хищениях и уволены. Против них позднее было возбуждено уголовное дело. После они якобы потребовали компенсацию в размере 300 млн руб. и стали угрожать ему самому уголовным преследованием.
«ГК Пикет» была зарегистрирована в 2001 г. и занимается строительством, реконструкцией зданий в Московском регионе, а также поставкой тактического снаряжения и вооружения, включая квадрокоптеры и средства связи.