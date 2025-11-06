Президент Польши заявил о «неблагодарности» Украины
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что помощь Украине не должна приводить к ослаблению польской позиции на международной арене. Он отметил, что некоторые действия Киева для него «небезразличны» и свидетельствуют об отсутствии благодарности польскому народу. Об этом Навроцкий сказал во время совместного выступления с президентом Словакии, передает Polityka.
Навроцкий напомнил о нерешенных вопросах, в частности, о запрете эксгумаций жертв Волынской резни и кризисе, связанном с ввозом украинского зерна, захлестнувшем польский рынок. Президент подчеркнул, что эти темы остаются ключевыми для польского общества.
«Можно помогать Украине, ясно обозначать позицию в отношении России и при этом стоять на стороне польской нации», – отметил при этом глава государства.
13 октября глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич заявил, что Польша находится в состоянии военного конфликта с Россией. Такое утверждение он сделал на фоне обвинений в адрес России в диверсиях в Европе, инцидентах с беспилотниками и кибератаках.