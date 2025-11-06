Президент Польши заявил о «неблагодарности» Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что помощь Украине не должна приводить к ослаблению польской позиции на международной арене. Он отметил, что некоторые действия Киева для него «небезразличны» и свидетельствуют об отсутствии благодарности польскому народу. Об этом Навроцкий сказал во время совместного выступления с президентом Словакии, передает Polityka.