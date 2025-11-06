Газета
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии принять больше украинских переселенцев

Ведомости

Белоруссия готова принять больше украинских переселенцев, заявил президент страны Александр Лукашенко во время церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре. Его слова передает БелТА.

«Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения», – заявил президент.

По его словам, многие переселенцы из Украины уже нашли работу, в том числе в Гомельской области. Лукашенко назвал украинцев «трудолюбивыми людьми, близкими по духу и языку», добавив, что Белоруссия считает их приезд «благом».

19 октября глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил о ведении работы по установлению контактов с украинской стороной. По его словам, позиция Минска состоит в необходимости проведения встреч и поиска консенсуса в сложившейся сложной обстановке.

Отвечая на вопрос о работе по сигналу президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности к диалогу с украинским лидером Владимиром Зеленским, Тертель подтвердил работу в этом направлении. При этом он отметил, что возможность контактов во многом зависит от украинской стороны.

