Лукашенко заявил о готовности Белоруссии принять больше украинских переселенцев

Отвечая на вопрос о работе по сигналу президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности к диалогу с украинским лидером Владимиром Зеленским, Тертель подтвердил работу в этом направлении. При этом он отметил, что возможность контактов во многом зависит от украинской стороны.