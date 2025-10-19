Газета
В КГБ Белоруссии рассказали о работе по контактам между Лукашенко и Зеленским

Ведомости

Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил о ведении работы по установлению контактов с украинской стороной. По его словам, позиция Минска состоит в необходимости проведения встреч и поиска консенсуса в сложившейся сложной обстановке. Об этом Тертель рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

Отвечая на вопрос о работе по сигналу президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности к диалогу с украинским лидером Владимиром Зеленским, Тертель подтвердил работу в этом направлении. При этом он отметил, что возможность контактов во многом зависит от украинской стороны.

Тертель подчеркнул, что белорусский президент работает над стабилизацией ситуации в регионе и поиском баланса интересов сторон в условиях тенденции к обострению. Глава КГБ выразил убеждение, что урегулирование ситуации возможно только через переговоры и поиск компромиссов.

26 сентября Лукашенко заявил, что у президента России Владимира Путина есть очень хорошее предложение по Украине, которое услышано и американским лидером Дональдом Трампом. Тогда же белорусский президент рассказал, что хотел бы провести личный разговор с Зеленским.

