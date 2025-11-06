Газета
США планируют разместить своих военных на авиабазе в Дамаске

Соединенные Штаты могут разместить военных на авиабазе в Дамаске, чтобы способствовать заключению пакта о безопасности между Сирией и Израилем. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

Как отмечает Reuters, Пентагон уже провел несколько разведывательных миссий на объекте, подтвердив готовность взлетно-посадочной полосы к эксплуатации. Сирийские источники сообщили, что база будет использоваться для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных операций, при этом Дамаск сохранит суверенитет на объекте.

Американские официальные лица отказались раскрывать точное местоположение базы, сославшись на соображения безопасности, но подтвердили, что Вашингтон «постоянно оценивает необходимость своего присутствия в Сирии для борьбы с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ)».

Размещение контингента станет частью нового сирийско-американского сотрудничества: стороны ведут переговоры о вступлении Дамаска в возглавляемую США международную коалицию против террористической организации.

Кроме того, президент Сирии Ахмед ас-Шараа должен посетить Вашингтон 10 ноября и встретиться с президентом Дональдом Трампом – это будет первый визит главы сирийского государства в Белый дом. По данным источников, американская сторона рассчитывает подписать соглашение о безопасности до конца года.

22 сентября госсекретарь США Марко Рубио и президент Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили приоритеты США в Сирии, включая борьбу с терроризмом, поиски пропавших американцев и укрепление региональной безопасности через отношения с Израилем.

