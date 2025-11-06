Захарова напомнила об отсутствии упреков Рютте в адрес Трампа за саммит с КНР
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что генсекретарь НАТО Марк Рютте упрекает Россию за взаимоотношения с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими государствами, но забывает о недавнем саммите США и КНР.
«Не помню, чтобы кто-то из стран – членов НАТО заявлял о том, что прекращает сотрудничество, например, с упомянутым Рютте Китаем. На днях прошел американо-китайский саммит – не слышала, чтобы Рютте критиковал за это президента США», – написала дипломат в Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что не понимает, о срыве какие глобальных правил говорил генсек НАТО. Она посоветовала альянсу опубликовать на своем сайте их полный список. Представитель внешнеполитического ведомства также напомнила, что Москва, Пекин и другие государства всегда декларировали приверженность международному праву.
6 ноября Рютте также заявил, что страны альянса должны быть готовы к долгосрочной конфронтации с Россией. Он назвал страну «дестабилизирующей силой в Европе и мире».