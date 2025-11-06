Газета
Генсек НАТО Рютте призвал союзников готовиться к длительной конфронтации с РФ

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны быть готовы к долгосрочной конфронтации с Россией. Об этом он сказал, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии.

«Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире… Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными», – отметил Рютте (цитата по «РИА Новости»).

2 сентября президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо подчеркнул, что Москва не планировала и не планирует ни на кого нападать. Глава государства подчеркнул, что это должен понимать «любой здравомыслящий человек». Хотя власти РФ видят, что сейчас нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу.

«Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность», – заявлял Путин.

24 июня на пресс-конференции перед саммитом НАТО Рютте уже сталкивался с вопросом о причинах распространения подобных сценариев. Тогда он не смог привести конкретные аргументы, сославшись лишь на «общее беспокойство» внутри альянса и позицию ряда представителей западных стран.

