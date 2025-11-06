2 сентября президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо подчеркнул, что Москва не планировала и не планирует ни на кого нападать. Глава государства подчеркнул, что это должен понимать «любой здравомыслящий человек». Хотя власти РФ видят, что сейчас нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу.