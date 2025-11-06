Сикорский заявил, что его прослушивали с помощью ПО Pegasus

В июле 2021 г. журналисты и специалисты по кибербезопасности опубликовали результаты расследования, в ходе которого выяснилось, что клиенты NSO Group выбрали для потенциальной слежки более 50 000 телефонных номеров. Неизвестно, за всеми ли их них велось наблюдение, но журналистам, которые получили доступ к базе, удалось идентифицировать около 1000 владельцев номеров из 50 стран.