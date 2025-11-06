Сикорский заявил, что его прослушивали с помощью ПО Pegasus
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его частные разговоры прослушивали израильским шпионским программным обеспечением (ПО) Pegasus. Об этом он написал в соцсети X.
Сикорский рассказал, что дал показания Национальной прокуратуре в качестве потерпевшего по делу применения Pegasus.
«Надеюсь, что виновные в применении кибероружия против политических оппонентов будут привлечены к ответственности», – заключил он.
29 сентября полиция задержала бывшего генпрокурора и экс-главу минюста Польши Збигнева Зебро в аэропорту Варшавы по делу о слежке за польскими политиками и бизнесменами с помощью Pegasus.
Pegasus – шпионское программное обеспечение, разработанное израильской компанией NSO Group. Разработчики заявляли, что предоставляют ПО для борьбы с терроризмом и преступностью. Pegasus позволяет извлекать сообщения, фотографии и переписку по email, контакты и данные GPS, записывать звонки, собирать информацию из мессенджеров и др.
В июле 2021 г. журналисты и специалисты по кибербезопасности опубликовали результаты расследования, в ходе которого выяснилось, что клиенты NSO Group выбрали для потенциальной слежки более 50 000 телефонных номеров. Неизвестно, за всеми ли их них велось наблюдение, но журналистам, которые получили доступ к базе, удалось идентифицировать около 1000 владельцев номеров из 50 стран.