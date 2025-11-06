Лукашенко призвал белорусов отказаться от Gucci в пользу отечественных брендов
Белорусским гражданам нужно носить одежду отечественного производства и не «тратить деньги» на Gucci и Versace, заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии открытия обновленного моста в Мозыре, передает «БелТА».
«Все от Gucci и Versace, все одеты. Я только иногда удивляюсь, зачем вы тратите на ерунду такие деньги. Свое покупайте, нормально будете носить. Предлагайте, что надо сшить, и так далее», – сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, пока жители страны стремятся к покупкам зарубежных товаров, белорусские предприятия не могут продать такую же продукцию. При этом он отметил что товары из Белоруссии пользуются спросом, например, на ярмарках в России. Президент сказал, что в России «люди покупают с удовольствием» продукцию белорусских предприятий.
28 октября белорусский лидер отмечал, что республика протягивает руку Западу, не считая при этом себя виноватой в ухудшении отношений. «Это не рука просящего, это рука, имеющая собственное достоинство партнера, которая предлагает сообща искренне работать ради мира, для наших детей и внуков», – говорил он.