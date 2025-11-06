Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с жертвами тайфуна

Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос объявил о введении режима чрезвычайного положения после того, как тайфун «Калмаэги» унес жизни по меньшей мере 114 человек. Еще 127 человек считаются пропавшими без вести, многие из них находятся в пострадавшей провинции Себу.