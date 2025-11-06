Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с жертвами тайфуна

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Филиппин Фердинанду Маркосу, выразив глубокие соболезнования в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными тайфуном «Калмаэги». Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что в России разделяют скорбь родных и близких погибших, и выразил надежду на скорейшее преодоление последствий стихийного бедствия.

Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос объявил о введении режима чрезвычайного положения после того, как тайфун «Калмаэги» унес жизни по меньшей мере 114 человек. Еще 127 человек считаются пропавшими без вести, многие из них находятся в пострадавшей провинции Себу.

Тайфун «Калмаэги» на Филиппинах привел к масштабному наводнению
4 ноября на центр Филиппин и остров Палаван обрушился тайфун «Калмаэги». В эпицентре скорость ветра составляла 130 км/ч, но отдельные порывы достигали 180 км/ч. Тайфун, который местные называют просто «Тино», стал причиной сильнейшего наводнения. От стихии погибли по меньшей мере 93 человека, еще 26 считаются пропавшими без вести.
1  / 8

4 ноября на центр Филиппин и остров Палаван обрушился тайфун «Калмаэги». В эпицентре скорость ветра составляла 130 км/ч, но отдельные порывы достигали 180 км/ч. Тайфун, который местные называют просто «Тино», стал причиной сильнейшего наводнения. От стихии погибли по меньшей мере 93 человека, еще 26 считаются пропавшими без вести. / Eloisa Lopez / REUTERS

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её