Всеобщая военная подготовка в Польше коснется школьников и пенсионеров
Всеобщая военная подготовка, которая пройдет в Польше, коснется, в том числе, школьников и пенсионеров. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
«Подготовка будет касаться как самых младших граждан в школах, так и работающих граждан, а также пенсионеров, которые смогут воспользоваться подготовкой и обучением», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Косиняк-Камыш уточнил, что пилотная подготовка граждан начнется 22 ноября. Власти Польши рассчитывают набрать на нее более 10 000 граждан. Обучение будет проходить на базе 132-го подразделений войск территориальной обороны.
По словам министра, Польша рассчитывает, что «полная готовность» будет достигнута к началу 2026 г.
6 ноября Косиняк-Камыш сообщил, что в ноябре в Польше начнется крупнейший в истории страны проект по всеобщей военной подготовке. К концу 2025 г. обучение должны пройти 20 000 человек, отметил замглавы польского оборонного ведомства Цезарий Томчик. По его словам, в 2026 г. это количество вырастет до 400 000 человек, в том числе будут обучающиеся по программе для резервистов.