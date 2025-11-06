Вучич не исключил отказа от введения российских санкций в будущем

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не хочет менять позицию в отношении санкций против РФ. При этом он отметил, что не может гарантировать отказа от них в дальнейшем. Об этом лидер республики заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом.