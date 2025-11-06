Вучич не исключил отказа от введения российских санкций в будущем
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не хочет менять позицию в отношении санкций против РФ. При этом он отметил, что не может гарантировать отказа от них в дальнейшем. Об этом лидер республики заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом.
«Что касается санкций, я надеюсь на скорое завершение вооруженного конфликта, как и сказал, не могу ничего гарантировать, но я слишком стар, чтобы легко менять свое мнение», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
4 ноября Вучич заявил, что Сербия не будет признавать независимость Косова и вводить санкции против РФ, чтобы в более быстрые сроки завершить процесс евроинтеграции. По словам главы государства, влияние на подобные шаги Сербии обусловлено только геополитическими причинами. При этом Вучич отметил, что республика намерена самостоятельно определять свою внешнюю политику.