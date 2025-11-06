Путин дал совет подросткам, которые только начинают заниматься спортом
Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. Такой совет дал президент РФ Владимир Путин подросткам, которые только начинают заниматься спортом. Его слова приводит Кремль.
«Трудолюбие и целеустремленность», – добавил он.
6 ноября Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» в Самаре. Он посмотрел ледовую арену и побеседовал с воспитанниками спортивной школы.
Путин прилетел в Самару для участия в форуме «Россия – спортивная держава». Целью форума являются формирование планов развития спортивной сферы, обсуждение госполитики в сфере спорта, международное сотрудничество, развитие детско-юношеского спорта и обмен опытом.