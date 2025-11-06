Путин по видеосвязи открыл пять спортивных объектов в регионах России

Путин прилетел в Самару для участия в форуме «Россия – спортивная держава». Свою поездку президент начал с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита», где проходят тренировки по фигурному катанию. После этого президент выступил на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава».