Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин по видеосвязи открыл пять спортивных объектов в регионах России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл пять спортивных объектов в регионах России, сообщил Кремль.

Среди них:

  • Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» в Алуште.

  • Центр волейбола в Улан-Удэ.

  • «Дворец единоборств» в Ижевске.

  • Центр развития футбола в Казани.

  • Академия настольного тенниса в Оренбурге.

Перед этим Путин спросил детей, которые находились вместе с ним на открытии, нравится ли им их спортивный зал. Они хором ответили: «Да».

«Такие же примерно залы, такие же спортивные объекты в этом году были открыты во многих субъектах РФ», – сказал президент.

Путин прилетел в Самару для участия в форуме «Россия – спортивная держава». Свою поездку президент начал с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита», где проходят тренировки по фигурному катанию. После этого президент выступил на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её