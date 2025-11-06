Путин по видеосвязи открыл пять спортивных объектов в регионах России
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл пять спортивных объектов в регионах России, сообщил Кремль.
Среди них:
Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» в Алуште.
Центр волейбола в Улан-Удэ.
«Дворец единоборств» в Ижевске.
Центр развития футбола в Казани.
Академия настольного тенниса в Оренбурге.
Перед этим Путин спросил детей, которые находились вместе с ним на открытии, нравится ли им их спортивный зал. Они хором ответили: «Да».
«Такие же примерно залы, такие же спортивные объекты в этом году были открыты во многих субъектах РФ», – сказал президент.
Путин прилетел в Самару для участия в форуме «Россия – спортивная держава». Свою поездку президент начал с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита», где проходят тренировки по фигурному катанию. После этого президент выступил на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава».