Бельгия создаст национальный центр воздушной безопасности к 2026 году
Бельгия намерена создать национальный центр по обеспечению воздушной безопасности к 1 января 2026 г. Об этом сообщил министр обороны Тео Франкен по итогам заседания национального совета безопасности, созванного после инцидентов с неопознанными беспилотниками над военными объектами. Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что принято решение о создании структуры, которая будет отвечать за наблюдение и защиту воздушного пространства страны.
5 ноября Франкен заявил, что страна рассматривает варианты активации ст. 4 Вашингтонского договора НАТО о консультациях по безопасности со странами блока из-за ситуации с дронами. Аэропорты закрывались из-за замеченных беспилотников 4 и 5 ноября.
Тогда же посольство РФ в Бельгии заявило, что Москва готова к консультации с Брюсселем по поводу ситуации с дронами.