Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Бельгия создаст национальный центр воздушной безопасности к 2026 году

Ведомости

Бельгия намерена создать национальный центр по обеспечению воздушной безопасности к 1 января 2026 г. Об этом сообщил министр обороны Тео Франкен по итогам заседания национального совета безопасности, созванного после инцидентов с неопознанными беспилотниками над военными объектами. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что принято решение о создании структуры, которая будет отвечать за наблюдение и защиту воздушного пространства страны.

5 ноября Франкен заявил, что страна рассматривает варианты активации ст. 4 Вашингтонского договора НАТО о консультациях по безопасности со странами блока из-за ситуации с дронами. Аэропорты закрывались из-за замеченных беспилотников 4 и 5 ноября.

Тогда же посольство РФ в Бельгии заявило, что Москва готова к консультации с Брюсселем по поводу ситуации с дронами.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте