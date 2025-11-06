Бельгия создаст национальный центр воздушной безопасности к 2026 году

Бельгия намерена создать национальный центр по обеспечению воздушной безопасности к 1 января 2026 г. Об этом сообщил министр обороны Тео Франкен по итогам заседания национального совета безопасности, созванного после инцидентов с неопознанными беспилотниками над военными объектами. Его слова передает ТАСС.