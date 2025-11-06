Нэнси Пелоси не будет переизбираться в конгресс в 2026 году

Пелоси была впервые избрана в конгресс в 1987 г., а в 2007 г. вошла в историю как первая женщина – спикер палаты представителей США. Издание отмечает, что несмотря на уход с руководящего поста, она по-прежнему остается одной из самых влиятельных фигур в демократической партии.