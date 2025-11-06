Нэнси Пелоси не будет переизбираться в конгресс в 2026 году
85-летняя бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что покинет конгресс после завершения текущего срока.
«Я не буду баллотироваться на переизбрание в конгресс», – сказала Пелоси в видеообращении к своим избирателям в Сан-Франциско. Она отметила, что с благодарным сердцем ждет своего последнего года работы в качестве их представителя.
Таким образом, Пелоси подтвердила слухи о намерении завершить свою 38-летнюю карьеру в конгрессе. Текущий срок стал для нее первым за последние десятилетия, когда она занимает место рядового члена конгресса.
Пелоси была впервые избрана в конгресс в 1987 г., а в 2007 г. вошла в историю как первая женщина – спикер палаты представителей США. Издание отмечает, что несмотря на уход с руководящего поста, она по-прежнему остается одной из самых влиятельных фигур в демократической партии.
Размышляя о своей политической карьере, Пелоси отметила, что для нее нет большей чести, чем стоять в зале заседаний палаты представителей и говорить от имени жителей Сан-Франциско.
22 августа сообщалось, что республиканская партия президента США Дональда Трампа опережает демократов по количеству новых членов. Об этом сообщала газета The New York Times (NYT). Отмечалось, что это может помочь республиканцам сохранить контроль над тремя ветвями власти в 2026 г.