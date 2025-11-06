Газета
Путин поручил разработать стратегию развития спортмедицины в стране до 2030 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и региональным властям разработать стратегию развития спортивной медицины в стране до 2030 г. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства подчеркнул, что задачи врачебной физкультурной деятельности в спорте должны быть закреплены в соответствующей стратегии. Он отметил, что при ее формировании необходимо учитывать новые подходы в сфере детско-юношеского спорта.

Путин также добавил, что государственные информационные системы должны содержать не только данные о гражданах, регулярно занимающихся физкультурой, но и информацию о динамике их здоровья, а также рекомендации по объему и качеству физических нагрузок.

Ранее Путин дал совет подросткам, которые начинают заниматься спортом. Он сказал, что надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. «Трудолюбие и целеустремленность», – добавил он.

