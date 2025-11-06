Алиев заявил о переводе армии Азербайджана на стандарты НАТО
Азербайджанскую армию переведут на стандарты НАТО. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев, сообщается в Telegram-канале агентства АПА.
В этом контексте он отметил роль расширения отношений Азербайджана со странами НАТО. Кроме того, Алиев подчеркнул, что в рамках перехода армии на стандарты блока, Баку тесно сотрудничает с армией Турции.
В августе азербайджанский лидер заявил, что вооруженные силы страны должны постоянно находиться в состоянии готовности к войне, учитывая непредсказуемость мировых процессов.
Президент отметил, что за последние годы существенно увеличена численность сил специального назначения, созданы новые подразделения коммандос. «Гарант нашей безопасности – мы сами, государство, народ и наши вооруженные силы. Поэтому если в чью-то больную голову взбредет мысль совершить какую-либо провокацию против Азербайджана, то, я думаю, они вновь об этом пожалеют», – добавил Алиев.