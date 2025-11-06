Компания SpaceX выведет на орбиту первый польский военный спутник

По данным Polsat News, спутники ICEYE, оснащенные радарами с синтетической апертурой, способны получать изображения с высокой точностью независимо от времени суток и погодных условий. Управление ими будет осуществлять польская армия, которая уже имеет собственный центр контроля благодаря агентству вооружений и Польской группе вооружений.