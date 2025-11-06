Компания SpaceX выведет на орбиту первый польский военный спутник
Компания Илона Маска SpaceX 10 ноября выведет на орбиту первый польский военный спутник, сообщил Polsat News. Первое соединение с Польшей запланировано на 11 ноября.
По данным Polsat News, спутники ICEYE, оснащенные радарами с синтетической апертурой, способны получать изображения с высокой точностью независимо от времени суток и погодных условий. Управление ими будет осуществлять польская армия, которая уже имеет собственный центр контроля благодаря агентству вооружений и Польской группе вооружений.
Министр обороны Польши Владислав Кошиняк-Камыш ранее заявлял, что запуск военных спутников станет важным шагом в укреплении национальной безопасности. Он подчеркнул, что будущее страны связано с развитием технологий в киберпространстве, космосе, искусственном интеллекте и беспилотных системах.
29 сентября стало известно, что Европейское космическое агентство (European Space Agency, ESA) в ноябре планирует обратиться к странам-членам с предложением выделить около 1 млрд евро на разработку новой сети военных разведывательных спутников.