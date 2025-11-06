Путин предложил Минспорту право давать статус федерации организациям
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта предложил предоставить министерству спорта полномочия по регулированию использования наименования «федерация» спортивными организациями.
«Можно предоставить просто Минспорту право принимать решения по этим вопросам: кому разрешать соответствующие наименования, а кому нет», – сказал Путин.
В июне министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что в России спортивные федерации и лиги больше не смогут получать финансирование просто так, «за красивые глаза».
По его словам, Совет Федерации одобрил законопроект о создании Российского спортивного фонда, разработанный по поручению президента. Этот фонд призван оптимизировать распределение средств, в том числе от букмекерских компаний, среди спортивных организаций.