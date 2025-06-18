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Дегтярев: спортивные федерации больше не получат средства «за красивые глаза»

Ведомости

В России спортивные федерации и лиги больше не смогут получать финансирование просто так, «за красивые глаза». Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, Совет Федерации одобрил законопроект о создании Российского спортивного фонда, разработанный по поручению президента Владимира Путина. Этот фонд призван оптимизировать распределение средств, в том числе от букмекерских компаний, среди спортивных организаций.

Новый закон кардинально меняет систему финансирования спортивных федераций и лиг. Теперь для получения средств организации обязаны представить четкую программу развития, включая критерии отбора, количество тренеров и спортсменов. Только после этого они смогут рассчитывать на поддержку из фонда.

«Плюс жесткая финансовая отчетность и результаты спортивные. Сколько детей стало заниматься спортом, сколько семей обеспечено спортивным инвентарем, какие соревнования проведены, в какой географии, какие спортивные результаты получены», – пояснил министр в интервью телеканалу «Звезда».

9 июня Путин обсудил с Дегтяревым развитие спорта в России. В докладе главы Минспорта отмечались значительные достижения: почти 22 млн детей до 18 лет занимаются спортом, а с 1 мая отменены все стартовые взносы на соревнования для несовершеннолетних. В 2024 г. российские спортсмены завоевали 71 медаль на международных стартах, включая 32 золотых награды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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