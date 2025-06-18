Дегтярев: спортивные федерации больше не получат средства «за красивые глаза»

9 июня Путин обсудил с Дегтяревым развитие спорта в России. В докладе главы Минспорта отмечались значительные достижения: почти 22 млн детей до 18 лет занимаются спортом, а с 1 мая отменены все стартовые взносы на соревнования для несовершеннолетних. В 2024 г. российские спортсмены завоевали 71 медаль на международных стартах, включая 32 золотых награды.