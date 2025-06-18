Дегтярев: спортивные федерации больше не получат средства «за красивые глаза»
В России спортивные федерации и лиги больше не смогут получать финансирование просто так, «за красивые глаза». Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
По его словам, Совет Федерации одобрил законопроект о создании Российского спортивного фонда, разработанный по поручению президента Владимира Путина. Этот фонд призван оптимизировать распределение средств, в том числе от букмекерских компаний, среди спортивных организаций.
Новый закон кардинально меняет систему финансирования спортивных федераций и лиг. Теперь для получения средств организации обязаны представить четкую программу развития, включая критерии отбора, количество тренеров и спортсменов. Только после этого они смогут рассчитывать на поддержку из фонда.
«Плюс жесткая финансовая отчетность и результаты спортивные. Сколько детей стало заниматься спортом, сколько семей обеспечено спортивным инвентарем, какие соревнования проведены, в какой географии, какие спортивные результаты получены», – пояснил министр в интервью телеканалу «Звезда».
9 июня Путин обсудил с Дегтяревым развитие спорта в России. В докладе главы Минспорта отмечались значительные достижения: почти 22 млн детей до 18 лет занимаются спортом, а с 1 мая отменены все стартовые взносы на соревнования для несовершеннолетних. В 2024 г. российские спортсмены завоевали 71 медаль на международных стартах, включая 32 золотых награды.