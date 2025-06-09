Путин на встрече с Дегтяревым обсудил развитие спорта в России

Концепцию необходимо разработать до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Президент указал, что развитие адаптивного спорта в долгосрочной перспективе должно быть направлено на достижение национальных целей и вносить вклад в улучшение жизни миллионов граждан. По словам президента, развитие адаптивного спорта должно стать важным инструментом для достижения национальных целей и улучшения качества жизни миллионов граждан.