Путин на встрече с Дегтяревым обсудил развитие спорта в России
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром спорта Михаилом Дегтяревым в Кремле. Обсуждались ключевые направления развития физической культуры и спорта в стране, включая детско-юношеский спорт, массовые физкультурные мероприятия, адаптивные виды спорта, поддержку спортивных организаций и федераций, а также сотрудничество с международным спортивным сообществом.
Президент подчеркнул важность поддержки Национального олимпийского комитета России и выстраивания конструктивных отношений с международными партнерами.
«Приглашать сюда наших друзей, с ними работать, проводить соревнования – интересные, достойные, престижные и с хорошим вознаграждением, соответствующим образом презентовать это и нашим зрителям, любителям спорта, и дать возможность любителям спорта во всем мире посмотреть, как у нас развивается физкультура и спорт», – заявил Путин.
В ходе встречи Михаил Дегтярев представил доклад, в котором отметил ряд достижений и инициатив. Так, по его словам, в России спортом занимаются почти 22 млн детей до 18 лет. С 1 мая отменены все стартовые взносы на соревнования для детей до 18 лет.
Также по поручению президента создается Российский спортивный фонд. А на госпрограмму «Спорт России» из федерального бюджета выделено 62 млрд руб.
В 2024 г., по словам министра, российские спортсмены завоевали 71 медаль на международных стартах, включая 32 золотых.
28 мая президент на заседании Совета по физкультуре и спорту поручил разработать Концепцию развития адаптивного спорта и физкультуры до 2030 года с перспективой до 2036 г. Адаптивный спорт предназначен для людей с ограниченными возможностями здоровья и предусматривает использование модифицированных правил и оборудования.
Концепцию необходимо разработать до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Президент указал, что развитие адаптивного спорта в долгосрочной перспективе должно быть направлено на достижение национальных целей и вносить вклад в улучшение жизни миллионов граждан. По словам президента, развитие адаптивного спорта должно стать важным инструментом для достижения национальных целей и улучшения качества жизни миллионов граждан.