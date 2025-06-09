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Путин на встрече с Дегтяревым обсудил развитие спорта в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром спорта Михаилом Дегтяревым в Кремле. Обсуждались ключевые направления развития физической культуры и спорта в стране, включая детско-юношеский спорт, массовые физкультурные мероприятия, адаптивные виды спорта, поддержку спортивных организаций и федераций, а также сотрудничество с международным спортивным сообществом.

Президент подчеркнул важность поддержки Национального олимпийского комитета России и выстраивания конструктивных отношений с международными партнерами.

«Приглашать сюда наших друзей, с ними работать, проводить соревнования – интересные, достойные, престижные и с хорошим вознаграждением, соответствующим образом презентовать это и нашим зрителям, любителям спорта, и дать возможность любителям спорта во всем мире посмотреть, как у нас развивается физкультура и спорт», – заявил Путин.

В ходе встречи Михаил Дегтярев представил доклад, в котором отметил ряд достижений и инициатив. Так, по его словам, в России спортом занимаются почти 22 млн детей до 18 лет. С 1 мая отменены все стартовые взносы на соревнования для детей до 18 лет.

Также по поручению президента создается Российский спортивный фонд. А на госпрограмму «Спорт России» из федерального бюджета выделено 62 млрд руб.

В 2024 г., по словам министра, российские спортсмены завоевали 71 медаль на международных стартах, включая 32 золотых.

28 мая президент на заседании Совета по физкультуре и спорту поручил разработать Концепцию развития адаптивного спорта и физкультуры до 2030 года с перспективой до 2036 г. Адаптивный спорт предназначен для людей с ограниченными возможностями здоровья и предусматривает использование модифицированных правил и оборудования.

Концепцию необходимо разработать до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Президент указал, что развитие адаптивного спорта в долгосрочной перспективе должно быть направлено на достижение национальных целей и вносить вклад в улучшение жизни миллионов граждан. По словам президента, развитие адаптивного спорта должно стать важным инструментом для достижения национальных целей и улучшения качества жизни миллионов граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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