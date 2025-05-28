Путин поручил разработать Концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года

Концепция должна быть разработана до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Глава государства отметил, что развитие адаптивного спорта в долгосрочной перспективе должно быть направлено на достижение национальных целей, вносить вклад в улучшение жизни миллионов граждан: «Работа в этой сфере должна быть системной и хорошо скоординированной».