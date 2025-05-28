Путин поручил разработать Концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года
В России разработают Концепцию развития адаптивного спорта и физкультуры. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту.
Адаптивный спорт и физкультура – это спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья, где установлены модифицированные правила и оборудование.
Концепция должна быть разработана до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Глава государства отметил, что развитие адаптивного спорта в долгосрочной перспективе должно быть направлено на достижение национальных целей, вносить вклад в улучшение жизни миллионов граждан: «Работа в этой сфере должна быть системной и хорошо скоординированной».
19 мая Путин предложил включить спорт и культуру в программу для одаренных студентов. Тогда он назвал востребованной программу грантовой поддержки одаренных студентов и предложил распространить ее на юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов и призеров творческих конкурсов.
Президент в октябре 2023 г. заявлял, что к 2030 г. к спорту планируется вовлечь 70% российских граждан: «То есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, причем всех возрастов и групп здоровья». Путин заявлял, что для популяризации спорта в России создаются «все условия»: объединяются возможности просвещения, медицины, культуры.