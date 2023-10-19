Путин: к 2030 году планируется привлечь к спорту 70% россиян

По оценкам Минспорта, вовлеченность россиян в спорт и физкультуру растет с каждым годом. В 2022 г. 49% опрошенных регулярно занимались каким-либо видом физкультуры или спорта — это на 5 % больше, чем в 2019 г. По данным из исследования, проведенного ЦСП «Платформа» совместно с Министерством спорта, наиболее популярные виды занятий – ходьба или бег (практикуют 24% занимающихся спортом), плавание (16%), фитнес (14%), ЛФК, оздоровительная гимнастика (11%), тяжелая атлетика (11%), командные игры (13%).