Путин предложил включить спорт и культуру в программу для одаренных студентов
Президент России Владимир Путин назвал востребованной программу грантовой поддержки одаренных студентов и предложил распространить ее на юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов и призеров творческих конкурсов. Об этом глава государства заявил на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».
По его словам, программа «стала хорошим инструментом развития кадрового потенциала страны». Выплаты должны получать не только студенты, добившиеся академических успехов, но и те обучающиеся, которые выигрывают творческие конкурсы и спортивные соревнования, отметил президент.
«Для России одинаково важны и значимы как прорывы в технологиях, так и триумфы в сфере и спорта, и искусства. Поэтому с самого начала в "Сириусе" формировалась особая, в полном смысле гармоничная образовательная среда», – подчеркнул Путин. Он поручил правительству внести поправки в существующее законодательство, чтобы обеспечить культурный суверенитет страны.
12 мая «Ведомости» писали, что гранты на обучение в российских вузах за три года получат более 9000 иностранцев. Такой возможностью смогут воспользоваться победители и призеры заключительного этапа олимпиады ассоциации «Глобальные университеты». Она проводится по таким профилям, как бизнес и менеджмент, медицина и здравоохранение, компьютерные науки, лингвистика, образование, урбанистика, экономика и др.