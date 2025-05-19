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Путин предложил включить спорт и культуру в программу для одаренных студентов

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал востребованной программу грантовой поддержки одаренных студентов и предложил распространить ее на юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов и призеров творческих конкурсов. Об этом глава государства заявил на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

По его словам, программа «стала хорошим инструментом развития кадрового потенциала страны». Выплаты должны получать не только студенты, добившиеся академических успехов, но и те обучающиеся, которые выигрывают творческие конкурсы и спортивные соревнования, отметил президент.

«Для России одинаково важны и значимы как прорывы в технологиях, так и триумфы в сфере и спорта, и искусства. Поэтому с самого начала в "Сириусе" формировалась особая, в полном смысле гармоничная образовательная среда», – подчеркнул Путин. Он поручил правительству внести поправки в существующее законодательство, чтобы обеспечить культурный суверенитет страны.

12 мая «Ведомости» писали, что гранты на обучение в российских вузах за три года получат более 9000 иностранцев. Такой возможностью смогут воспользоваться победители и призеры заключительного этапа олимпиады ассоциации «Глобальные университеты». Она проводится по таким профилям, как бизнес и менеджмент, медицина и здравоохранение, компьютерные науки, лингвистика, образование, урбанистика, экономика и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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