Путин предложил включить спорт и культуру в программу для одаренных студентов

«Для России одинаково важны и значимы как прорывы в технологиях, так и триумфы в сфере и спорта, и искусства. Поэтому с самого начала в "Сириусе" формировалась особая, в полном смысле гармоничная образовательная среда», – подчеркнул Путин. Он поручил правительству внести поправки в существующее законодательство, чтобы обеспечить культурный суверенитет страны.