Гранты на обучение в российских вузах за три года получит более 9000 иностранцев

В этом году ассоциация «Глобальные университеты» должна до 31 июля отправить список победителей и призеров заключительного этапа олимпиады в Минобрнауки, распределив их по профилям, уровням высшего образования и количеству баллов. Начиная с 2026 г. ассоциация будет направлять ранжированные списки в ведомство до 10 апреля. Порядок отбора иностранцев утвердит ассоциация «Глобальные университеты» по согласованию с Минобрнауки. В 2025 г. грантовую поддержку получит не менее 2000 человек, в 2026 г. – 3000. В 2027 г. она распространится на 4000 иностранных студентов, а начиная с 2028 г. будет предоставляться 5000 иностранцев.