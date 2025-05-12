Гранты на обучение в российских вузах за три года получит более 9000 иностранцев

Гранты на обучение в российских вузах за три года получит более 9000 иностранцевК 2030 году количество студентов из других стран нужно увеличить до 500 000 человек
С 2025 г. иностранные граждане и лица без гражданства, желающие обучаться в вузах России, смогут получить грантовую поддержку. Минобрнауки разработало проект соответствующего положения, обратили внимание «Ведомости». Победители и призеры заключительного этапа олимпиады ассоциации «Глобальные университеты» будут иметь право получить гранты на очное обучение в университетах РФ.
Олимпиада проводится дистанционно с 2017 г. по ряду профилей: бизнес и менеджмент, медицина и здравоохранение, компьютерные науки, лингвистика, образование, урбанистика, экономика и др. Теперь победители могут поступить в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру университетов РФ без вступительных испытаний и учиться за счет средств бюджета страны.
В этом году ассоциация «Глобальные университеты» должна до 31 июля отправить список победителей и призеров заключительного этапа олимпиады в Минобрнауки, распределив их по профилям, уровням высшего образования и количеству баллов. Начиная с 2026 г. ассоциация будет направлять ранжированные списки в ведомство до 10 апреля. Порядок отбора иностранцев утвердит ассоциация «Глобальные университеты» по согласованию с Минобрнауки. В 2025 г. грантовую поддержку получит не менее 2000 человек, в 2026 г. – 3000. В 2027 г. она распространится на 4000 иностранных студентов, а начиная с 2028 г. будет предоставляться 5000 иностранцев.
Грантовая поддержка покроет транспортные расходы на дорогу в Россию и обратно в родную страну по окончании обучения. В нее также войдет ежемесячная стипендия для студента. Ее размер ежегодно устанавливает Минобрнауки, а выплачивать деньги будут, если у иностранца нет академических задолженностей и оценок «удовлетворительно». Помимо этого грант включает приобретение полиса добровольного медицинского страхования и компенсацию оплаты проживания. Последняя сумма не должна превышать оплату за общежитие в вузе, где будет учиться иностранец. Размер гранта рассчитают исходя из того, какую сумму расходов нужно покрыть, уточняется в проекте положения.
Более 220 000
За финансовое обеспечение грантов будет отвечать организация, подведомственная Минобрнауки. Ее название не уточняется. В договоре будут указаны личные данные поступающих и образовательные программы. Если иностранный гражданин захочет учиться на русском, перед освоением профессии он будет обязан пройти обучение на подготовительном факультете, чтобы выучить язык. Исключением будут те, кто приехал учиться на иностранном языке или ранее обучался в России.
Если иностранец отчислился или сменил форму обучения, грантовая поддержка прекращается. Кроме того, она приостанавливается на период академического отпуска студента. А если иностранный гражданин во время обучения получил гражданство РФ, то он все равно имеет право получать грант до конца учебы. Минобрнауки может уточнять распределение грантов по направлениям высшего образования и научным специальностям, если до 1 июня года, предшествующего приему, от МИДа и Россотрудничества поступят предложения об этом.
Большой интерес к российскому образованию проявляют граждане Китая, а одним из востребованных направлений для учебы среди иностранцев является медицина, рассказала «Ведомостям» профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Она же отметила, что разработанный механизм поможет привлечь именно талантливую молодежь. Вместе с этим Абанкина заявила, что для иностранцев важно предоставить право работать в России, чтобы они могли обеспечить себе «нормальные условия для обучения и проживания».
В марте министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о потенциале для адаптации иностранных студентов и их трудоустройства в РФ «с учетом большого дефицита практически во всех отраслях экономики». По данным на 2025 г., в России обучается свыше 395 000 иностранных студентов, при этом до 10% остается работать в РФ. К 2030 г. их количество нужно увеличить до 500 000 человек. Сейчас качество иностранных студентов «оставляет желать лучшего», говорил Фальков.
В Россию, как считают в министерстве, должны приезжать те иностранцы, которые действительно хотят учиться, а не решать иные вопросы, получив студенческую визу. Для работы над качеством ведомство разрабатывает «белый список» положительно зарекомендовавших себя рекрутинговых компаний по привлечению иностранных студентов в вузы. Их учеба в РФ – это и престижная миграция в глазах их соотечественников, и выход на рынок труда РФ квалифицированных специалистов, которые владеют русским, заявил «Ведомостям» руководитель группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой уточнить, какая организация будет отвечать за финансовое обеспечение грантов и от какого рода предложений МИДа и Россотрудничества будут зависеть уточнения по ним.