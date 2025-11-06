Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия прекратила действие соглашения о взаимной защите инвестиций с Литвой

Ведомости

Соглашение между правительствами России и Литвы о поощрении и взаимной защите капиталовложений официально прекратило действие, сообщает министерство иностранных дел РФ. Сообщение опубликовано на сайте официального опубликования правовой информации.

В заявлении ведомства уточняется, что договор, подписанный в Москве 29 июня 1999 г., утратил силу 15 октября 2025 г.

Документ регулировал вопросы защиты инвестиций, осуществляемых на территориях двух стран, и предусматривал гарантии недискриминационного режима для инвесторов.

23 октября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российские военные самолеты нарушили ее воздушное пространство. Он назвал этот инцидент грубым нарушением международного права и территориальной целостности Литвы. Науседа также отметил, что литовский МИД вызовет российского посла для того, чтобы выразить протест.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь