Россия прекратила действие соглашения о взаимной защите инвестиций с Литвой
Соглашение между правительствами России и Литвы о поощрении и взаимной защите капиталовложений официально прекратило действие, сообщает министерство иностранных дел РФ. Сообщение опубликовано на сайте официального опубликования правовой информации.
В заявлении ведомства уточняется, что договор, подписанный в Москве 29 июня 1999 г., утратил силу 15 октября 2025 г.
Документ регулировал вопросы защиты инвестиций, осуществляемых на территориях двух стран, и предусматривал гарантии недискриминационного режима для инвесторов.
23 октября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российские военные самолеты нарушили ее воздушное пространство. Он назвал этот инцидент грубым нарушением международного права и территориальной целостности Литвы. Науседа также отметил, что литовский МИД вызовет российского посла для того, чтобы выразить протест.