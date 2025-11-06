Россия прекратила действие соглашения о взаимной защите инвестиций с Литвой

23 октября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российские военные самолеты нарушили ее воздушное пространство. Он назвал этот инцидент грубым нарушением международного права и территориальной целостности Литвы. Науседа также отметил, что литовский МИД вызовет российского посла для того, чтобы выразить протест.