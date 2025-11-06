МИД Сирии опроверг сообщения о размещении контингента США на авиабазе в Дамаске

О том, что США намерены разместить военных на авиабазе в Дамаске, чтобы способствовать заключению пакта о безопасности между Сирией и Израилем, писало Reuters 6 ноября. Агентство отмечало, что Пентагон уже провел несколько разведывательных миссий на объекте, подтвердив готовность взлетно-посадочной полосы к эксплуатации. Сирийские источники сообщили, что база будет использоваться для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных операций, при этом Дамаск сохранит суверенитет на объекте.