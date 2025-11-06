МИД Сирии опроверг сообщения о размещении контингента США на авиабазе в Дамаске
Сообщения о том, что Вашингтон намерен разместить свой военный контингент на авиабазе Дамаске, не соответствуют действительности. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в МИД Сирии.
«Нынешний этап знаменует собой изменение позиции США в сторону прямого взаимодействия с центральным правительством Сирии в Дамаске и поддержки единства страны при одновременном отклонении любых призывов к разделению», – добавил собеседник агентства.
Он также сообщил, что сейчас Вашингтон предпринимает усилия по передаче Дамаску договоренностей, которые были актуальными в отношениях с «временными структурами», в рамках совместной политической, военной и экономической координации.
О том, что США намерены разместить военных на авиабазе в Дамаске, чтобы способствовать заключению пакта о безопасности между Сирией и Израилем, писало Reuters 6 ноября. Агентство отмечало, что Пентагон уже провел несколько разведывательных миссий на объекте, подтвердив готовность взлетно-посадочной полосы к эксплуатации. Сирийские источники сообщили, что база будет использоваться для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных операций, при этом Дамаск сохранит суверенитет на объекте.