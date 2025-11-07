Посол Украины сообщила о «позитивных» переговорах с США по ракетам
Посол Украины Ольга Стефанишина заявила, что ее страна ведет «позитивные» переговоры о покупке крылатых ракет Tomahawk и других видов дальнобойного вооружения. По ее словам, обсуждения продолжаются, а украинские делегации работают над увеличением финансовых ресурсов для закупки американских военных возможностей, пишет Bloomberg.
Стефанишина уточнила, что речь идет не только о «Томагавках», но и о различных типах других ракет дальнего и ближнего радиуса действия. Она охарактеризовала прогресс переговоров как достаточно положительный.
Посол признала, что страна переживает очень трудный период. Она подчеркнула, что Украина активно работает над усилением возможностей ПВО.
3 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не рассматривает передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. Американский лидер добавил, что у него нет «последней капли» в отношении России, отметив, что обе стороны «борются» и им «приходится тяжело». Президент США также подчеркнул, что не участвует в обсуждении возможного изъятия замороженных российских активов.