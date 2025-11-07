Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол Украины сообщила о «позитивных» переговорах с США по ракетам

Ведомости

Посол Украины Ольга Стефанишина заявила, что ее страна ведет «позитивные» переговоры о покупке крылатых ракет Tomahawk и других видов дальнобойного вооружения. По ее словам, обсуждения продолжаются, а украинские делегации работают над увеличением финансовых ресурсов для закупки американских военных возможностей, пишет Bloomberg.

Стефанишина уточнила, что речь идет не только о «Томагавках», но и о различных типах других ракет дальнего и ближнего радиуса действия. Она охарактеризовала прогресс переговоров как достаточно положительный.

Посол признала, что страна переживает очень трудный период. Она подчеркнула, что Украина активно работает над усилением возможностей ПВО.

3 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не рассматривает передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. Американский лидер добавил, что у него нет «последней капли» в отношении России, отметив, что обе стороны «борются» и им «приходится тяжело». Президент США также подчеркнул, что не участвует в обсуждении возможного изъятия замороженных российских активов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её