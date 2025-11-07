«Ренхап»: КНДР запустила баллистическую ракету

США ввели санкции в отношении восьми физических и двух юридических лиц КНДР за их предполагаемую роль в отмывании средств, полученных в результате киберпреступлений и мошенничества с использованием информационных технологий. КНДР осудила ограничения США против ее банкиров, назвав их доказательством враждебности США и предупредив, что такое давление не поможет возобновить диалог между двумя странами. Замминистра иностранных дел КНДР по делам США Ким Ын Чхоль заявил, что американские методы, «основанные на давлении, угрозах и шантаже», никогда не сработают в отношении КНДР.