«Ренхап»: КНДР запустила баллистическую ракету
КНДР запустила баллистическую ракету впервые за 16 дней. Вероятно, это стало протестом против сохраняющихся санкций США, пишет «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
«Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в Восточное море», – говорится в сообщении.
Отмечается, что это первый подобный инцидент с использованием КНДР баллистической ракеты с 22 октября и седьмой – в этом году.
США ввели санкции в отношении восьми физических и двух юридических лиц КНДР за их предполагаемую роль в отмывании средств, полученных в результате киберпреступлений и мошенничества с использованием информационных технологий. КНДР осудила ограничения США против ее банкиров, назвав их доказательством враждебности США и предупредив, что такое давление не поможет возобновить диалог между двумя странами. Замминистра иностранных дел КНДР по делам США Ким Ын Чхоль заявил, что американские методы, «основанные на давлении, угрозах и шантаже», никогда не сработают в отношении КНДР.