Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в четырех регионах России
За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над четырьмя субъектами РФ. Об этом говорится сообщении российского Минобороны.
Больше всего БПЛА – пять – было ликвидировано в Крыму. Три беспилотника российские военные нейтрализовали в Брянской области, два – в Курской и один – в Калужской.
Представитель Росавиации Артем Кореняко не сообщал об ограничениях в российских аэропортах ночью 7 ноября.
По данным Минобороны, с 12:00 до 17:00 мск 6 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами РФ. Семь БПЛА были ликвидированы над Брянской областью, еще пять – над Курским регионом. По одному беспилотнику уничтожили над Ростовской областью и Башкирией.