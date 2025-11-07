Газета
Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в четырех регионах России

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над четырьмя субъектами РФ. Об этом говорится сообщении российского Минобороны.

Больше всего БПЛА – пять – было ликвидировано в Крыму. Три беспилотника российские военные нейтрализовали в Брянской области, два – в Курской и один – в Калужской.

Представитель Росавиации Артем Кореняко не сообщал об ограничениях в российских аэропортах ночью 7 ноября.

По данным Минобороны, с 12:00 до 17:00 мск 6 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами РФ. Семь БПЛА были ликвидированы над Брянской областью, еще пять – над Курским регионом. По одному беспилотнику уничтожили над Ростовской областью и Башкирией.

