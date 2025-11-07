Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в четырех регионах России

По данным Минобороны, с 12:00 до 17:00 мск 6 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами РФ. Семь БПЛА были ликвидированы над Брянской областью, еще пять – над Курским регионом. По одному беспилотнику уничтожили над Ростовской областью и Башкирией.