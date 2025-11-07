Мэра Вашингтона заподозрили в коррупции из-за оплаченной Катаром поездки в Доху
Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении мэра Вашингтона Мюриэл Баузер. Она подозревается в коррупции в связи с оплаченной Катаром зарубежной поездкой, которую она совершила с членами своей администрации, пишет The New York Times.
Расследование началось после апрельского репортажа WJLA о поездке Баузер и четырех ее сотрудников на конференцию ООН по изменению климата в Дубай в 2023 г. Сначала мэрия заявляла прессе, что поездка была оплачена Торговой палатой округа Колумбия. Затем в мэрии сообщили, что визит профинансировала Конференция мэров США – беспартийная организация, объединяющая руководителей относительно крупных городов. Позже, по данным газеты, выяснилось, что проводившая конференцию группа оплатила только часть расходов.
Некоммерческая организация «Фонд подотчетности и гражданского доверия» подала жалобу на нарушение этических норм. Из письма, отправленного катарскими чиновниками в мэрию в марте, следует, что Катар заплатил более $61 000 за приезд Баузер и ее команды в Доху незадолго до конференции. Уже оттуда мэр и ее сотрудники отправились в Дубай.
NYT отмечает, что неясно, сделала ли мэрия что-либо для правительства Катара,что «было бы ключевым элементом любого возможного обвинения во взяточничестве». Помимо этого, отмечает газета, любое уголовное дело, связанное с законом о финансировании избирательных кампаний, должно доказывать, что нарушения или искажения были умышленными, а не являлись ошибками в оформлении документов.
В мэрии заявили, что им не сообщали о каком-либо расследовании, а поездка была деловой.
В мае президент США Дональд Трамп заявил, что согласился принять Boeing 747 от Катара взамен устаревшего Air Force One, так как новый лайнер задерживается, а содержание нынешнего обходится слишком дорого. Американский лидер говорил, что Катар дарит США самолет Boeing 747-8 в рамках «очень публичной и прозрачной» сделки.