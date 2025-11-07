Мэра Вашингтона заподозрили в коррупции из-за оплаченной Катаром поездки в Доху

Расследование началось после апрельского репортажа WJLA о поездке Баузер и четырех ее сотрудников на конференцию ООН по изменению климата в Дубай в 2023 г. Сначала мэрия заявляла прессе, что поездка была оплачена Торговой палатой округа Колумбия. Затем в мэрии сообщили, что визит профинансировала Конференция мэров США – беспартийная организация, объединяющая руководителей относительно крупных городов. Позже, по данным газеты, выяснилось, что проводившая конференцию группа оплатила только часть расходов.