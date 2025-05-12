Трамп заявил о прозрачности сделки о получении самолета от Катара

По данным Axios, член платы представителей Ричи Торрес (демократ от штата Нью-Йорк) обратился в управление правительственной отчетности США, к исполняющему обязанности генинспектора минобороны и в управление правительственной этики с просьбой провести расследование. В своем письме он подчеркивает, что «воздушный дворец» за $400 млн станет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту США правительством другой страны. Демократ запросил «незамедлительную» этическую экспертизу подарка и консультативное заключение о том, нарушает ли он федеральные этические нормы или положение Конституции США о вознаграждении. Кроме того, Торрес просит дать рекомендации по «политическим реформам, направленным на предотвращение превращения иностранных подарков в частную собственность действующих или бывших президентов».