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Трамп заявил о прозрачности сделки о получении самолета от Катара

Ведомости

Катар дарит США самолет Boeing 747-8 в рамках «очень публичной и прозрачной» сделки. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social после осуждения со стороны представителей демократической партии.

По его словам, американское минобороны бесплатно получает Boeing, чтобы «временно заменить 40-летний Air Force One».

«[Этот факт] настолько беспокоит коррумпированных демократов, что они настаивают на том, чтобы мы заплатили за самолет, и заплатили много», – написал президент США.

12 мая ABC News сообщал, что администрация Трампа готовится принять от королевской семьи Катара «сверхроскошный» Boeing 747-8. По данным телеканала, Трамп сможет использовать подарок в качестве нового президентского самолета до тех пор, пока не покинет свой пост. Источники ABC сообщили, что потом право собственности на самолет будет передано фонду президентской библиотеки Трампа.

По данным Axios, член платы представителей Ричи Торрес (демократ от штата Нью-Йорк) обратился в управление правительственной отчетности США, к исполняющему обязанности генинспектора минобороны и в управление правительственной этики с просьбой провести расследование. В своем письме он подчеркивает, что «воздушный дворец» за $400 млн станет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту США правительством другой страны. Демократ запросил «незамедлительную» этическую экспертизу подарка и консультативное заключение о том, нарушает ли он федеральные этические нормы или положение Конституции США о вознаграждении. Кроме того, Торрес просит дать рекомендации по «политическим реформам, направленным на предотвращение превращения иностранных подарков в частную собственность действующих или бывших президентов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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