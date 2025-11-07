The Guardian: британская армия готова участвовать в операциях на Украине
Армия Великобритании готова участвовать в миротворческих операциях на Украине после окончания конфликта республики с Россией. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на военные источники.
The Guardian указывает, что британская армия «вступит в конфликт» или «будет участвовать в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других регионах» совместно с союзниками. При этом, по словам собеседников издания, Лондон намерен применять весь спектр военных возможностей – от истребителей до пехоты.
25 октября The Telegraph писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался убедить лидеров стран-участниц пересмотреть стратегию для оказания давления на Россию. Он также выступил с инициативой формирования так называемых миротворческих сил для обеспечения условий любого будущего мирного договора.
24 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом ІІІ в Лондоне.