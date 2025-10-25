Газета
Главная / Политика /

Коалиция желающих намерена сменить тактику в отношении России

Ведомости

Смена подхода «коалиции желающих» с поддержки Украины на попытку давления на Россию говорит о пересмотре ее стратегии. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался убедить лидеров стран-участниц пересмотреть стратегию для оказания давления на РФ. Он также предложил сформировать так называемые миротворческие силы для обеспечения условий любого будущего мирного договора.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом ІІІ в Лондоне, в Виндзорском замке. Он прилетел в Великобританию на встречу «коалиции желающих». Стармер отмечал, что в ходе переговоров он хочет сделать акцент на максимальной поддержке Украины в преддверии зимы. Он был намерен ускорить работу над использованием замороженных российских активов для финансирования украинской обороны.

