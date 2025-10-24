Газета
Политика

Зеленский встретился с британским королем перед обсуждением военной поддержки

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с королем Великобритании Карлом ІІІ в Виндзорском замке. Об этом сообщила газета The Times.

В замке впервые прошла церемония приветствия, после чего Зеленский и Карл ІІІ провели смотр караула.

Этот визит украинского лидера в Лондон – третий по счету за год. Он прибыл на встречу «коалиции желающих».

24 октября в Лондоне состоится встреча глав государств и правительств, на которой лидеры обсудят дальнейшие меры поддержки Украины. В мероприятии примут участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, глава правительства Нидерландов Дик Шуф, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и сам Зеленский. Лидеры других 20 государств примут участие по видеосвязи.

Стармер говорил, что в ходе переговоров акцентирует внимание на максимальной поддержке Украины в преддверии зимы. Он призовет партнеров ускорить работу над использованием замороженных российских активов для финансирования украинской обороны, усилить санкционное давление, а также увеличить поставки дальнобойного вооружения.

В Кремле отмечали, что европейские страны пытаются удержать Киев от перехода к мирному урегулированию. Европа способствует срыву мирных инициатив по Украине, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

