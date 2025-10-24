Стармер призовет лидеров «коалиции желающих» усилить давление на Россию
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует призвать лидеров стран «коалиции желающих» усилить давление на Россию. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
24 октября в Лондоне состоится встреча глав государств и правительств, на которой лидеры обсудят дальнейшие меры поддержки Украины. В мероприятии примут участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, глава правительства Нидерландов Дик Шуф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Лидеры других 20 государств примут участие по видеосвязи.
В ходе переговоров Стармер намерен подчеркнуть необходимость максимальной поддержки Украины в преддверии зимы. Он призовет партнеров ускорить работу над использованием замороженных российских активов для финансирования украинской обороны, усилить санкционное давление, а также увеличить поставки дальнобойного вооружения.
Кроме того, на встрече обсудят защиту украинской энергетической инфраструктуры.
Великобритания также объявит об ускорении производства ракет и поставке Украине более 100 дополнительных систем ПВО. Эти меры станут частью контракта на 1,6 млрд фунтов стерлингов, заключенного ранее между британской оборонной промышленностью и Украиной.