Стармер призовет лидеров «коалиции желающих» усилить давление на Россию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует призвать лидеров стран «коалиции желающих» усилить давление на Россию. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

24 октября в Лондоне состоится встреча глав государств и правительств, на которой лидеры обсудят дальнейшие меры поддержки Украины. В мероприятии примут участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, глава правительства Нидерландов Дик Шуф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Лидеры других 20 государств примут участие по видеосвязи.

В ходе переговоров Стармер намерен подчеркнуть необходимость максимальной поддержки Украины в преддверии зимы. Он призовет партнеров ускорить работу над использованием замороженных российских активов для финансирования украинской обороны, усилить санкционное давление, а также увеличить поставки дальнобойного вооружения.

Кроме того, на встрече обсудят защиту украинской энергетической инфраструктуры.

Великобритания также объявит об ускорении производства ракет и поставке Украине более 100 дополнительных систем ПВО. Эти меры станут частью контракта на 1,6 млрд фунтов стерлингов, заключенного ранее между британской оборонной промышленностью и Украиной.

22 октября США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.

23 октября Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против РФ. Он направлен против энергоинфраструктуры России. Рестрикции коснулись импорта СПГ, крупнейших нефтяных компаний РФ и судов.

