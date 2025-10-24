Стармер призовет лидеров «коалиции желающих» усилить давление на Россию

24 октября в Лондоне состоится встреча глав государств и правительств, на которой лидеры обсудят дальнейшие меры поддержки Украины. В мероприятии примут участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, глава правительства Нидерландов Дик Шуф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Лидеры других 20 государств примут участие по видеосвязи.