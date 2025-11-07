FT: Еврокомиссия хочет приостановить ряд законов об ИИ из-за давления США
Европейская комиссия (ЕК) предлагает приостановить действие некоторых положений своих законов об искусственном интеллекте (ИИ). Это связано с сильным давлением со стороны крупных технологических компаний и правительства США, пишет Financial Times (FT).
По данным издания, Евросоюз хочет смягчить ряд своих цифровых правил, в том числе закон об ИИ, вступивший в силу в 2024 г., в решении о так называемом «пакете упрощений» от 19 ноября. FT отмечает, что такое решение демонстрирует усилия союза по повышению конкурентоспособности относительно США и Китая.
Проект предложения был разработан в условиях дебатов о том, насколько агрессивно ЕС должен обеспечивать соблюдение своих цифровых правил на фоне «ожесточенной реакции со стороны крупных технологических компаний, поддерживаемых президентом США Дональдом Трампом».
Высокопоставленный чиновник Евросоюза сообщил FT, что ЕС «взаимодействовал» с администрацией Трампа по вопросам внесения поправок в закон об ИИ и другие цифровые правила «в рамках более широкого процесса упрощения». Несмотря на то что закон вступил в силу в августе 2024 г., многие его положения начнут действовать в ближайшие годы. Основная часть положений, касающихся высокорисковых систем ИИ, которые могут представлять «серьезные риски» для здоровья, безопасности или основных прав граждан, должна вступить в силу в августе 2026 г.
В проекте предложения комиссия рассматривает возможность предоставления компаниям, нарушающим правила использования ИИ с наивысшим уровнем риска, «льготного периода» в один год. По словам источников, проект еще находится на неофициальном обсуждении и может измениться до его принятия 19 ноября.
В марте 2024 г. депутаты Европарламента утвердили закон о регулировании ИИ. Документ стал первым в мире, запрещающим неприемлемые способы использования технологии.