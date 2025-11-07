FT: Еврокомиссия хочет приостановить ряд законов об ИИ из-за давления США

Высокопоставленный чиновник Евросоюза сообщил FT, что ЕС «взаимодействовал» с администрацией Трампа по вопросам внесения поправок в закон об ИИ и другие цифровые правила «в рамках более широкого процесса упрощения». Несмотря на то что закон вступил в силу в августе 2024 г., многие его положения начнут действовать в ближайшие годы. Основная часть положений, касающихся высокорисковых систем ИИ, которые могут представлять «серьезные риски» для здоровья, безопасности или основных прав граждан, должна вступить в силу в августе 2026 г.