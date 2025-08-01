ЕС вводит новые правила для универсальных моделей ИИ
Согласно новым правилам, поставщики ИИ обязаны предоставить более полную информацию о том, как обучались их модели и как обеспечивается защита авторских прав.
Для облегчения соблюдения новых требований Еврокомиссия опубликовала руководящие принципы, разъясняющие, кто и как должен выполнять обязательства. Кроме того, представлена специальная модель, которая поможет компаниям систематизировать и обобщать данные, использованные при обучении ИИ.
Издание The Times писало, что развитие искусственного интеллекта несет не только прорывные возможности, но и серьезные угрозы – вплоть до уничтожения человечества. Сценарии потенциальной катастрофы варьируются от случайных сбоев до преднамеренных действий сверхразумной системы. В одном из гипотетических примеров сверхразумный ИИ может распространить незаметно биологические агенты в крупных городах, а затем активировать их, уничтожив миллионы людей.