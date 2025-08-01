Издание The Times писало, что развитие искусственного интеллекта несет не только прорывные возможности, но и серьезные угрозы – вплоть до уничтожения человечества. Сценарии потенциальной катастрофы варьируются от случайных сбоев до преднамеренных действий сверхразумной системы. В одном из гипотетических примеров сверхразумный ИИ может распространить незаметно биологические агенты в крупных городах, а затем активировать их, уничтожив миллионы людей.