Yonhap: запущенная Северной Кореей ракета пролетела 700 км
Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Восточное море 7 ноября. По данным южнокорейского агентства Yonhap, она пролетела 700 км.
Запуск произошел на следующий день после того, как 6 ноября Северная Корея предупредила о принятии ответных мер на санкции, введенные США. Южная Корея и США проводят совместный анализ для определения точных технических характеристик запущенной ракеты, следует из сообщения.
В ноябре США ввели санкции против восьми физических и двух юридических лиц КНДР за их предполагаемую роль в отмывании средств, полученных в результате киберпреступлений и мошенничества с использованием информационных технологий.
Reuters писал в июне, что КНДР запустила более 10 баллистических ракет в сторону Китая. В конце февраля КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет в Желтом море.