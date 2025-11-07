Газета
Yonhap: запущенная Северной Кореей ракета пролетела 700 км

Ведомости

Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Восточное море 7 ноября. По данным южнокорейского агентства Yonhap, она пролетела 700 км.

Запуск произошел на следующий день после того, как 6 ноября Северная Корея предупредила о принятии ответных мер на санкции, введенные США. Южная Корея и США проводят совместный анализ для определения точных технических характеристик запущенной ракеты, следует из сообщения.

В ноябре США ввели санкции против восьми физических и двух юридических лиц КНДР за их предполагаемую роль в отмывании средств, полученных в результате киберпреступлений и мошенничества с использованием информационных технологий.

Reuters писал в июне, что КНДР запустила более 10 баллистических ракет в сторону Китая. В конце февраля КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет в Желтом море.

