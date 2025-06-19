Reuters: КНДР запустила более 10 баллистических ракет в сторону Китая

17 мая лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что северокорейская армия должна постоянно находиться в полной готовности к войне. О подготовке к противостояниям он сообщил военным после того, как провел боевые учения авиаотрядов ВВС по противовоздушной обороне и воздушному нападению.