Reuters: КНДР запустила более 10 баллистических ракет в сторону Китая
Утром 19 июня КНДР выпустила более 10 ракет с установок залпового огня в сторону Китая. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.
Ракеты были запущены из района Сунан неподалеку от Пхеньяна в северо-западном направлении. Другие подробности не приводятся. По данным агентства, обычно используемое оружие классифицируется южнокорейскими силами как баллистические ракеты малой дальности.
В конце февраля КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет в Желтом море. Их целью было обозначено информирование противников, «серьезно нарушающих обстановку безопасности КНДР и усиливающих обстановку конфронтации», о возможностях контратаки армии Северной Кореи «в любом пространстве» и «готовности различных ядерных оперативных средств».
17 мая лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что северокорейская армия должна постоянно находиться в полной готовности к войне. О подготовке к противостояниям он сообщил военным после того, как провел боевые учения авиаотрядов ВВС по противовоздушной обороне и воздушному нападению.