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КНДР провела тренировочные пуски стратегических крылатых ракет

Ведомости

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела учения по запуску стратегических крылатых ракет в Желтом море, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Учения состоялись утром 26 февраля. За военной тренировкой наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Отмечается, что стратегические крылатые ракеты «совершили полет по эллиптической орбите высотой 1587 км за 7961 и 7973 секунды и поразили цель».

Целью учений названо информирование противников, «серьезно нарушающих обстановку безопасности КНДР и усиливающих обстановку конфронтации», о возможностях контратаки армии Северной Кореи «в любом пространстве» и «готовности различных ядерных оперативных средств». КНДР также намеревалась «продемонстрировать надежность национального ядерного сдерживания и отточить навыки подразделений стратегических крылатых ракет в выполнении задач по нанесению внезапного огневого удара».

По словам Ким Чен Ына, постоянная проверка надежности и работоспособности компонентов сил ядерного сдерживания КНДР, демонстрация их мощи «сами по себе являются ответственным применением сил военного сдерживания».

26 января ЦТАК сообщало, что главное ракетное управление КНДР провело испытательный пуск стратегической крылатой управляемой ракеты подводного базирования. Утверждалось, что испытание этой системы вооружений является частью плана строительства системы национальной обороны, направленной на «стратегическое сдерживание потенциального противника».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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