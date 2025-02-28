КНДР провела тренировочные пуски стратегических крылатых ракет

Целью учений названо информирование противников, «серьезно нарушающих обстановку безопасности КНДР и усиливающих обстановку конфронтации», о возможностях контратаки армии Северной Кореи «в любом пространстве» и «готовности различных ядерных оперативных средств». КНДР также намеревалась «продемонстрировать надежность национального ядерного сдерживания и отточить навыки подразделений стратегических крылатых ракет в выполнении задач по нанесению внезапного огневого удара».