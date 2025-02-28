КНДР провела тренировочные пуски стратегических крылатых ракет
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела учения по запуску стратегических крылатых ракет в Желтом море, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Учения состоялись утром 26 февраля. За военной тренировкой наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Отмечается, что стратегические крылатые ракеты «совершили полет по эллиптической орбите высотой 1587 км за 7961 и 7973 секунды и поразили цель».
Целью учений названо информирование противников, «серьезно нарушающих обстановку безопасности КНДР и усиливающих обстановку конфронтации», о возможностях контратаки армии Северной Кореи «в любом пространстве» и «готовности различных ядерных оперативных средств». КНДР также намеревалась «продемонстрировать надежность национального ядерного сдерживания и отточить навыки подразделений стратегических крылатых ракет в выполнении задач по нанесению внезапного огневого удара».
По словам Ким Чен Ына, постоянная проверка надежности и работоспособности компонентов сил ядерного сдерживания КНДР, демонстрация их мощи «сами по себе являются ответственным применением сил военного сдерживания».
26 января ЦТАК сообщало, что главное ракетное управление КНДР провело испытательный пуск стратегической крылатой управляемой ракеты подводного базирования. Утверждалось, что испытание этой системы вооружений является частью плана строительства системы национальной обороны, направленной на «стратегическое сдерживание потенциального противника».