В КНДР испытали стратегическую крылатую ракету подводного базирования
Главное ракетное управление КНДР 25 января провело испытательный пуск стратегической крылатой управляемой ракеты подводного базирования, сообщило ЦТАК.
Испытание этой системы вооружений является, как утверждается, частью плана строительства системы национальной обороны, направленной на «стратегическое сдерживание потенциального противника».
Ракеты пролетели преодолели расстояние в 1500 км за 2,08 часа и поразили цель. На учениях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
13 января издание The Korea Times со ссылкой на информацию южнокорейской разведки сообщило, что Ким может приехать в Россию в первой половине текущего года. Его визит может совпасть с Днем защитника Отечества в России, который отмечается 23 февраля.
Кроме того, по информации южнокорейской разведки, Ким может провести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что Трамп назвал свои переговоры с северокорейским лидером одним из главных достижений своего первого президентского срока, поэтому существует возможность возобновления диалога.