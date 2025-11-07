Токаев подтвердил намерение Казахстана присоединиться к «Соглашениям Авраама»

6 ноября спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что к соглашениям присоединится еще одна страна. Американские чиновники также сообщали порталу Axios, что во время встречи с Токаевым Трамп, как ожидается, созвонится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и объявит о решении Казахстана.