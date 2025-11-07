Газета
Главная / Политика /

Токаев подтвердил намерение Казахстана присоединиться к «Соглашениям Авраама»

Ведомости

Казахстан может присоединиться к «Соглашениям Авраама», заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Его слова передает The New York Times. Это ряд дипломатических договоров, заключенных в первый срок президентства Дональда Трампа для нормализации отношений Израиля с рядом мусульманских стран.

В интервью в Вашингтоне Токаев подтвердил, что рассматривает возможность подписания соглашений. «Думаю, да, это важно», – сказал он.

Токаев отметил, что решение имеет в основном экономический характер. По его словам, Казахстан «всегда поддерживал хорошие отношения с Израилем и странами Ближнего Востока», и этот шаг станет «логичным продолжением текущей политики».

Как отмечает The New York Times, Казахстан уже имеет установленные дипломатические отношения с Израилем, поэтому шаг, вероятно, носит символический характер и отражает стремление государства укрепить связи с администрацией президента США Дональда Трампа.

Казахстан станет первой страной Центральной Азии, присоединившейся к «Соглашениям Авраама». The New York Times отмечает, что Трамп давно добивается присоединения Саудовской Аравии, однако этот сценарий остается «далекой целью».

6 ноября спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что к соглашениям присоединится еще одна страна. Американские чиновники также сообщали порталу Axios, что во время встречи с Токаевым Трамп, как ожидается, созвонится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и объявит о решении Казахстана.

«Соглашения Авраама» – ряд дипломатических договоров, заключенных в первый срок президентства Трампа для нормализации отношений Израиля с рядом мусульманских стран.

