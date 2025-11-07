Песков: взаимного доверия между Россией и Украиной сейчас нет

Песков: взаимного доверия между Россией и Украиной сейчас нетПроцесс тормозит нежелания Киева идти путем политико-дипломатического урегулирования
Сейчас говорить о взаимном доверии Москвы и Киева не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Говорить сейчас о каком-то взаимном доверии [России и Украины] не приходится абсолютно», – сказал он.
Песков указал, что главное, что тормозит процесс урегулирования, это пауза, возникшая из-за нежелания Киева «идти по пути политико-дипломатического урегулирования и из-за провоцирование, собственно, киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий», которые с каждым днем «лишь ухудшают положение украинской стороны».
24 октября Песков назвал переговорную паузу с Украиной слишком затянувшейся. Он также обвинил в этом Киев, указав, что нежелание украинской стороны «всячески поощряется в первую очередь европейскими кураторами».
Третий и пока последний раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта.