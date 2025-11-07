The Telegraph: мобилизованного водителя Анджелины Джоли отпустили из ТЦК

Его брат рассказал, что 10 лет назад Дмитрий прошел военную подготовку в украинской летной академии, но в армии не служил. У мужчины была медицинская справка, в которой говорилось, что он имеет хроническое заболевание, из-за которого он не пригоден к срочной службе.