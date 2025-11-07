The Telegraph: мобилизованного водителя Анджелины Джоли отпустили из ТЦК
Водителя актрисы Анджелины Джоли, которого мобилизовали в Херсоне, отпустили из ТЦК (аналог военкомата). При этом ему предписали вернуться в центр позже. Об этом пишет The Telegraph.
По данным газеты, 33-летнего Дмитрия мобилизовали после того, как выяснилось, что у него нет военных регистрационных документов.
Его брат рассказал, что 10 лет назад Дмитрий прошел военную подготовку в украинской летной академии, но в армии не служил. У мужчины была медицинская справка, в которой говорилось, что он имеет хроническое заболевание, из-за которого он не пригоден к срочной службе.
5 ноября стало известно, что кортеж Джоли, посетившей Херсон в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ, остановили сотрудники ТЦК. Сообщалось, что водителя доставили в южноукраинский ТЦК из-за «проблем с военно-учетными документами».
Джоли посетила Херсон 4 ноября. В городе она встретилась с детьми, посетила роддом и детскую больницу.
До этого Джоли уже посещала Украину в 2022 г. Впервые она прибыла во Львов в апреле 2022 г. В управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев говорили, что она приехала на Украину по собственной инициативе.