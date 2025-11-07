Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

The Telegraph: мобилизованного водителя Анджелины Джоли отпустили из ТЦК

Ведомости

Водителя актрисы Анджелины Джоли, которого мобилизовали в Херсоне, отпустили из ТЦК (аналог военкомата). При этом ему предписали вернуться в центр позже. Об этом пишет The Telegraph.

По данным газеты, 33-летнего Дмитрия мобилизовали после того, как выяснилось, что у него нет военных регистрационных документов.

Его брат рассказал, что 10 лет назад Дмитрий прошел военную подготовку в украинской летной академии, но в армии не служил. У мужчины была медицинская справка, в которой говорилось, что он имеет хроническое заболевание, из-за которого он не пригоден к срочной службе.

СМИ: кортеж Анджелины Джоли остановили сотрудники ТЦК

Политика / Международные новости

5 ноября стало известно, что кортеж Джоли, посетившей Херсон в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ, остановили сотрудники ТЦК. Сообщалось, что водителя доставили в южноукраинский ТЦК из-за «проблем с военно-учетными документами».

Джоли посетила Херсон 4 ноября. В городе она встретилась с детьми, посетила роддом и детскую больницу.

До этого Джоли уже посещала Украину в 2022 г. Впервые она прибыла во Львов в апреле 2022 г. В управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев говорили, что она приехала на Украину по собственной инициативе.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь