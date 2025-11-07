Газета
Главная / Политика /

Путин провел совещание по вопросам строительства ВС РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Участие в встрече приняли зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов и помощник президента Алексей Дюмин.

5 ноября российский лидер провел совещание с постоянными членами Совбеза. Путин поручил изучить вопрос о потенциальном возобновлении испытаний США ядерного оружия, анонсируемом американским лидером Дональдом Трампом. Президент РФ также распорядился разработать возможные ответные меры Москвы. МИД, Минобороны и спецслужбы получили указание также подготовить инициативы по ядерным испытаниям.

