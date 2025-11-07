Путин провел совещание по вопросам строительства ВС РФ

5 ноября российский лидер провел совещание с постоянными членами Совбеза. Путин поручил изучить вопрос о потенциальном возобновлении испытаний США ядерного оружия, анонсируемом американским лидером Дональдом Трампом. Президент РФ также распорядился разработать возможные ответные меры Москвы. МИД, Минобороны и спецслужбы получили указание также подготовить инициативы по ядерным испытаниям.