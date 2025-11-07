Литва получит 300 млн евро от Европейского инвестбанка на укрепление обороны

6 ноября Россия прекратила действие соглашения о взаимной защите инвестиций с Литвой. По данным МИД РФ, договор был подписан в Москве 29 июня 1999 г. и утратил силу 15 октября 2025 г. Документ регулировал вопросы защиты инвестиций, осуществляемых на территориях двух стран, и предусматривал гарантии недискриминационного режима для инвесторов.