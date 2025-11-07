Литва получит 300 млн евро от Европейского инвестбанка на укрепление обороны
Литва и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали договор о выдаче республике кредита на 300 млн евро для обеспечения нужд обороны, сообщил министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас на пресс-конференции.
«Кредит будет использован как в рамках военных программ, так и на продукцию двойного назначения», – сказал глава литовского финансового ведомства (цитата по ТАСС). Подпись со стороны ЕИБ поставил его вице-президент Карл Нехаммер.
По словам Вайтекунаса, кредитные деньги республика направит на развитие инфраструктуры военно-морских, военно-воздушных сил, а также на обеспечение сухопутных войск и закупки техники срочной медицинской помощи. Министр назвал такие кредиты основным источником средств для финансирования мер в рамках современных вызовов в сфере безопасности.
6 ноября Россия прекратила действие соглашения о взаимной защите инвестиций с Литвой. По данным МИД РФ, договор был подписан в Москве 29 июня 1999 г. и утратил силу 15 октября 2025 г. Документ регулировал вопросы защиты инвестиций, осуществляемых на территориях двух стран, и предусматривал гарантии недискриминационного режима для инвесторов.