Рубио назвал Вэнса главным претендентом на выдвижение в президенты от партии

Госсекретарь США Марко Рубио в частных беседах заявил, что считает вице-президента Джей Ди Вэнса фаворитом на выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2028 г. и готов поддержать его, если тот решит баллотироваться. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, близкие к администрации.