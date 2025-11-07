Рубио назвал Вэнса главным претендентом на выдвижение в президенты от партии
Госсекретарь США Марко Рубио в частных беседах заявил, что считает вице-президента Джей Ди Вэнса фаворитом на выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2028 г. и готов поддержать его, если тот решит баллотироваться. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, близкие к администрации.
По данным издания, Рубио неоднократно говорил соратникам, что Вэнс «станет кандидатом, если захочет», и подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы помочь ему в этом.
Президент Дональд Трамп ранее также называл Вэнса и Рубио своими вероятными преемниками, даже предположив, что они могли бы составить общий предвыборный тандем.
Согласно опросу Politico, проведенному в октябре, 35% сторонников Трампа хотели бы видеть Вэнса кандидатом от республиканцев, тогда как Рубио поддержали лишь 2%.
27 октября Трамп сообщил, что ему хотелось бы вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2028 г. Он подчеркнул, что у него сильная команда и вряд ли кто-то решится выступить против, несмотря на конституционные ограничения.